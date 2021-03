Ad Roma: “Risposta della Lega su Juve-Napoli è più ridicola della decisione presa”

Braccio di ferro tra la Roma e la Lega Calcio in merito all’ormai discussa vicenda del rinvio di Juve-Napoli, gara prevista il 17 marzo e rinviata, dopo accordi tra società e lega, al 7 aprile.

La Roma aveva fatto recapitare una lettera alla Lega Calcio, dove gli venisse spiegato un pò il motivo di questa decisione sul rinvio. Risposta arrivata ieri sera, che non soddisfa la società capitolina.

L’ad della Roma, Fienga, ha parlato, a margine dell’udienza del Coni sul 3-0 a tavolino con il Verona, di questa vicenda.

Queste le sue parole: “La lettera che ho inviato alla Lega mi sembra fosse abbastanza chiara, non vorrei dire altro. Preferisco non commentare la risposta che ci è stata data dalla Lega, è più ridicola della decisione stessa. Ci è stato detto che la decisione non necessita di motivazioni, a mio modo di vedere gli unici motivi non sono raccontabili. E non hanno accettato allo stesso modo di rinviare Roma-Napoli, bisogna quindi pensare che la Lega possa spostare una partita con un semplice accordo tra due squadre, salvo match internazionali. Ci sono comportamenti parziali e soggettivi all’interno della Lega Calcio, riscontriamo lacune evidenti nella governance. Immaginate cosa potrebbe accadere se questa regola venisse applicata da tutte le squadre da qui a fine campionato…”.

