Ad Bayer Leverkusen: “Tah? E’ molto apprezzato da altri club. Ma è felice da noi”

Fernando Carro, AD del Leverkusen, ha parlato di Jonathan Tah, difensore molto apprezzato da varie big europee.

Queste le sue parole a Sport1: “Io e Simon Rolfes siamo in contatto con Jonathan, con cui parliamo di varie cose. In conferenza stampa ha detto di essere felice qui da noi. Ed è un grande professionista, ha gestito bene una situazione non facile per lui. Siamo estremamente contenti lui è uno dei giocatori da più tempo qui”.

Foto: Instagram Tah