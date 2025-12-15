Acuto di Wesley: la Roma batte il Como e blinda il quarto posto. E’ a -3 dalla vetta

15/12/2025 | 22:46:37

La Roma batte il Como nel big match di questa giornata di campionato. Gara controllata dai giallorossi, ma sbloccata tardi. Gara senza gol al 45′ ma una Roma tambureggiante avrebbe meritato di sbloccarla, ma non p riuscita a segnare, anzi, all’ultimo secondo Svilar ha salvato la Roma.

Chance molteplici per i giallorossi, con Wesley, Ferguson, lo stesso Pellegrini, mai precisa la compagine di Gasperini. Como che perde Diao al 37′, ennesimo problema per l’esterno. E’ 0-0 all’intervallo ma la gara è più che viva.

Nella ripresa, attacca ancora la Roma. Al 48′ annullato un gol a Cristante per fuorigioco di Pellegrini. Il centrocampista, servito da Rensch, scatta oltre la linea e mette in mezzo per Soulé. L’argentino schiaccia di testa ma centra il palo. Sulla ribattuta arriva Cristante, che scarica di prima con il destro e insacca il pallone in rete. Tutto fermo, però: il guardalinee alza la bandierina. La Roma la sblocca al 61′. Grande azione elaborata della compagine giallorossa. Rensch a recuperare palla sul binario mancino e Soulé dal limite a pescare Wesley largo a destra: il brasiliano al minuto 60 ha lasciato partire una stoccata d’esterno destro che ha pietrificato Butez e portato i giallorossi avanti sul Como 1-0. Il Como prova a pervenire al pareggio ma non riesce a impensierire i giallorossi. Finale con battibecco tra Mancini e Ramon. Ma finisce 1-0 per la Roma. Un successo che rimette i giallorossi per lo scudetto. La Roma sale a 30, a -3 dall’Inter, stacca il Como che resta a 25 e la Juve a 26. Bianconeri che resteranno dietro anche vincendo la prossima sfida a Torino.

Foto: sito Roma