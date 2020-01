Acuna e lo Sporting sempre più ai ferri corti: il terzino non convocato dopo uno sfogo

Marcos Acuna e lo Sporting sono sempre più ai ferri corti. Il laterale argentino non è tra i convocati per la partita di stasera contro il Vitoria Setubal. Il motivo? Secondo quanto svelato da O Jogo, lo stesso Acuna avrebbe avuto un duro confronto con il direttore sportivo Hugo Viana dopo l’allenamento di mercoledì. Stanco delle promesse del club, il calciatore si sarebbe sfogato e avrebbe chiesto ufficialmente la cessione, da qui l’esclusione per la sfida odierna. Acuna è da giorni sulla lista dell’Inter ma, ribadiamo, non convincono le cifre da 15 milioni: i nerazzurri lo prenderebbero solo in prestito con diritto di riscatto, lo Sporting per ora resta molto freddo nonostante i rapporti non più idilliaci tra la dirigenza portoghese e il laterale argentino.

Foto: Record