Acrobazia di Rowe, il Bologna vince a Napoli 3-2. Corsa alla Champions apertissima

11/05/2026 | 22:47:05

Pesantissima vittoria del Bologna a Napoli che inguaia la compagine di Conte per la corsa alla zona Chanmpions League. Un 3-2 finale che gela il Maradona.

Al minuto numero 10 il Bologna si porta in vantaggio in apertura di partita al Maradona con una perla di Federico Bernardeschi: un mancino imprendibile per Milinkovic-Savic, un missile che si insacca all’angolino e vale l’1-0 per i felsinei a Napoli.

Napoli in bambola, al 12′ Miranda colpisce la traversa. Bologna vicino al 2-0.

Il Napoli non riesce a reagire, subito. Al 30′ è il solito McTominay ad andare vicino al pareggio. Al 33′, rigore per il Bologna. Fallo di Di Lorenzo, in ritardo su Miranda. Dal dischetto Orsolini fa il 2-0, gelato il Maradona. Il Napoli prova la reazione e al 45′ nel recupero, si riscatta proprio il capitano Di Lorenzo. Si va all’intervallo sul 2-1 per il Bologna.

Al 48′, pareggio immediato del Napoli con Alisson Santos. Bella azione dei campani, palla per il brasiliano che insacca il 2-2. Il Napoli ovviamente la prova a vincere, per blindare giustamente la Champions. Chance per i campani per il 3-2, ma il sussulto finale lo trova il Bologna.

Al 90′, azione dei felsinei, palla in mezzo, parata di Milinkovic-Savic, irrompe Rowe in sforbiciata a segnare il clamoroso 3-2 per il Bologna.

Finisce con il successo per il team di Italiano, un passo falso pesantissimo per il Napoli che ora ha soli due punti sulla Juventus e 3 su Milan e Roma per la zona Champions. Tutto riaperto clamorosamente. ù

Foto: X Bologna