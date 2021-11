ACR Messina, un calciatore positivo al Covid

“L’ACR Messina comunica che il ciclo di tamponi effettuato ha dato esito positivo per un componente del gruppo squadra: si tratta di un calciatore, asintomatico. I test molecolari e sierologici a cui sono stati sottoposti i restanti membri del gruppo squadra, staff tecnico e dirigenziale hanno dato tutti esito negativo. Si ringrazia il Commissario per l’emergenza Covid, il prof. Alberto Firenze, l’ASP di Messina, con i dottori Enzo Picciolo, Monica Mondello e Giada Lo Piano per il supporto dato. La squadra, agli ordini di Ezio Capuano e il suo staff, riprenderà dunque gli allenamenti di gruppo, sempre nel rispetto dei protocolli previsti, in vista del confronto con l’Avellino”.