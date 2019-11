ACR Messina, ufficiale: panchina all’ex Reggina Karel Zeman. La nota del club

Tempo di cambiamenti in quel di Messina, sponda ACR. Il sodalizio peloritano, reduce dal pesante 0-3 con i dirimpettai del FC Messina, ha scelto il nuovo allenatore, che sarà Karel Zeman, che nel 2016/2017 aveva allenato gli storici rivali della Reggina. La società ha altresì comunicato il rientro delle dimissioni dello staff medico e dirigenziale. Di seguito la nota del club siciliano:

“Acr Messina comunica di avere affidato la guida tecnica della Prima Squadra all’allenatore Karel Zeman. Classe ‘77, Zeman torna in Sicilia a breve distanza di tempo dall’esperienza della scorsa stagione alla guida del Città di Gela, sempre nel girone I di Serie D.

Numerose, nonostante la giovane età, le tappe della carriera del tecnico originario di Palermo. Dopo essere stato allenatore in seconda alla Viterbese nell’annata 2005/2006 e selezionatore della Rappresentativa Juniores della regione Lazio nella stagione seguente, Zeman ha guidato il Bojano in Serie D per poi allenare Toma Maglie e Manfredonia nelle rispettive avventure in Eccellenza.

Nel marzo 2012 il debutto, tra i professionisti, in Seconda Divisione, al Fano, con cui chiuderà la stagione e inizierà il campionato seguente. Nel 2014 il tecnico ha poi vissuto un’esperienza all’estero con il Qormi, squadra della massima serie maltese. Il Selargius, formazione sarda, lo riporta in Italia e in D per la stagione 2014/2015. Zeman resta tra i dilettanti anche nella seguente annata, ad Abano, mentre nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 guida Reggina e Santarcangelo in Serie C.

Per il tecnico già nel pomeriggio di oggi il primo contatto con la squadra e il primo allenamento condotto al “Despar Stadium” in vista del match di domenica prossima sul campo del Corigliano Calabro”.