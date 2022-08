Acquafresca su Navas: “Già al Levante dimostrava che sarebbe diventato un grande portiere”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Robert Acquafresca ha parlato, tra gli altri temi, anche di Navas: “Già quando giocavamo insieme al Levante dimostrava che sarebbe diventato un grande portiere. Quell’anno giocava il portiere titolare dell’Uruguay e Keylor scalpitava per giocare titolare. L’anno dopo giocò titolare e la stagione dopo andò al Real Madrid”. Poi, sulla possibilità che Osimhen e Simeone possano giocare insieme: “Il Napoli sta facendo un reparto avanzato di tutto rispetto, peccato per la perdita di Mertens. Con Osimhen, il Cholito e Raspadori stanno facendo un grande reparto. Per un difensore la cosa più difficile è rincorrere un attaccante, da questo punto di vista il Napoli ha gli attaccanti migliori della Serie A. La certezza del Napoli è Spalletti, sarebbe bello vedere dopo anni alzare un trofeo agli azzurri e forse con il mister è la volta giusta”. Infine, su Raspadori: “Forse come mezzapunta bisognerebbe provarlo un po’, ma quando i giocatori sono così intelligenti possono ricoprire più ruoli“.

Foto: Sito Sion