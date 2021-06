Acerbi: “Vorrei giocare, ma so chi ho davanti. Dobbiamo essere perfetti nei dettagli”

Intervenuto in conferenza stampa, Francesco Acerbi ha parlato del cammino dell’Italia in questo Europeo e della possibilità di giocare contro la Svizzera: “Conosciamo tutti Chiellini, è un grande difensore, una grande persona. E’ forte, è veramente forte. E’ normale, da lui bisogna sempre imparare. Ha i suoi anni ma si tiene bene. Ha fatto una grande partita ma come tutti. Anche nelle qualificazioni l’ho sostituito, chi gioca gioca, io mi tengo sempre pronto. Tutti qui vogliono giocare, dare il proprio contributo ma l’unico obiettivo è arrivare. Nel gestire la partita punti deboli, in questa squadra, non ne trovo. C’è sempre da migliorare, in tutte le cose: abbiamo sempre vinto e meritato. Dovremo vedere più avanti, quando vedremo la reazione con grandi squadre. Mancini ha ragione, nei dettagli serve essere perfetti in questo torneo. Se cambierei la formazione? No, io vorrei sempre giocare ma davanti ho gente importante. L’importante è remare verso la stessa parte”.

Foto: Twitter Uefa