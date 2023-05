Acerbi: “Vogliamo fare qualcosa di straordinario. Concentrati su noi stessi”

Francesco Acerbi ha presentato in conferenza stampa la semifinale Champions di ritorno, domani contro il Milan. “Vogliamo fare qualcosa di straordinario che era impensabile a inizio stagione. La vita di questa settimana è piena di ansie, ma sono ansie positive e bisogna avere fiducia ne, gruppo. Affrontiamo una squadra forte, ma altrettanto siamo noi. Se pensassimo inconsciamente di avere l’un per cento in più, faremmo un grandissimo errore ma non sarà così. La difesa segreto della svolta? No, tutta la squadra, il gruppo ha voluto cambiare marcia e questi sono i risultati. Somiglianze con l’Italia che ha vinto l’Europa? Lì si era creato da subito il gruppo, un entusiasmo che portò a vincere. Anche adesso abbiamo grande entusiasmo e grande rispetto per il Milan. Crediamo nelle nostra capacità. Sicuri dopo il 2-0? Non abbiamo fatto nulla e sarebbe un grandissimo errore pensare il contrario. Dobbiamo essere concentrati su noi stessi, avere l’equilibrio e la giusta tensione. Il mio segreto? Cerco sempre di tenermi pronto, di recuperare energie mentali e fisiche. Sei all’Inter, tutti possono giocare al posto tuo, devi tenerti stretto il posto e ogni tanto riposare. Bisogna avere la coscienza che tutti possano dare una mano, è un segnale di maturità. Rivincita per il mio passato al Milan? Ho sempre detto che sono stato un po’ sciocco, la malattia mi ha fatto ritornare in me, non mi interessa più del passato. La Lazio e i problemi con i tifosi? Io sono sincero, devo ringraziare il mister perché sono qua e basta. Non devo dimostrare niente a nessuno, andrò sempre avanti per la mia strada”.

Foto: Instagram Acerbi