Acerbi sul futuro: “Mi piacerebbe rimanere all’Inter. A marzo ognuno farà le proprie valutazioni”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’amichevole vinta contro il Sassuolo, il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha così parlato in vista della ripresa del campionato: “Questa è stata una delle migliori partite fatte in questo mese, abbiamo fatto delle belle giocate ed è stata una partita vera aspettando il Napoli. È stata una gara intensa, abbiamo messo minuti nelle gambe con molta forza e questa è una cosa importante. Come affronteremo il Napoli? Dipende, fisicamente stiamo andando sempre meglio e dobbiamo essere brillanti con la testa sgombra, ma sapendo che è un’opportunità importante”. E sulla sua avventura all’Inter: “Darò, come in tutte le squadre, tutto me stesso per far bene. Sfrutterò ogni opportunità, farò del mio meglio e poi del futuro si parlerà più avanti. È normale che mi piacerebbe rimanere qui, a marzo-aprile ognuno farà le proprie valutazioni”.

Foto: Instagram Inter