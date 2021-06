Acerbi su Sarri: “Sono entusiasta del suo arrivo. Faremo una grandissima stagione”

Francesco Acerbi ha parlato della situazione in casa Lazio con l’arrivo di Sarri. Ecco le sue parole in conferenza stampa da Casa Azzurri: “Siamo felici di averlo. E’ un grande allenatore, sono molto entusiasta, sono contento di averlo come allenatore. Ci saranno dei cambiamenti, non importa: a tre, a quattro, non cambia. Ora gioco a tre ma ho sempre giocato a quattro. Sarà un bel banco di prova per noi, per Sarri, ma sono convinto che faremo una grandissima stagione. L’anno scorso avevamo una spensieratezza mentale talmente forte che entravi in campo e vincevi 2-0. C’era fiducia, giocavamo una gara a settimana e vincevi quasi facilmente. Lo stesso qui: da quando è arrivato Mancini c’è entusiasmo, c’è qualcosa che senti nell’aria. Lo assapori, il gruppo è fantastico. Abbiamo vinto una grandissima partita, ne mancano sei per chiudere al meglio: le difficoltà arriveranno ma siamo pronti”.

Foto: Twitter Lazio