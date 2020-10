Acerbi: “Siamo in emergenza ma l’importante è essere in undici per giocare”

In conferenza stampa insieme a Simone Inzaghi, ha parlato il difensore della Lazio, Francesco Acerbi. Queste le parole del difensore biancoceleste: “È vero, siamo in emergenza. Ma l’importante è essere in undici per giocare. Ci metteremo tutto l’impegno possibile per ottenere un risultato positivo. Questa è l’unica soluzione. Si parte dallo 0-0. Saremo alla pari, dipende dall’approccio che si ha quando si entra in campo. Serve voglia e determinazione. Anche il Dortmund era favorito contro di noi e li abbiamo battuti con merito. Cercheremo di onorare la Champions, una competizione a cui teniamo molto”.

Foto: Twitter personale