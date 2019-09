Acerbi: “Serve un esame di coscienza. Ora voltiamo pagina con coraggio”

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Club nella prima giornata di Europa League: “Abbiamo perso 2-1 su un rigore che non sembrava esserci perché si trattengono entrambi. Bisogna guardare avanti; giochiamo bene, loro erano organizzati e cattivi, ma lavoreremo. Purtroppo non ci voleva, siamo all’inizio e volteremo pagina. La strada è questa e dobbiamo percorrerla assolutamente. Mancano due giorni al Parma, dobbiamo vincere per andare bene a San Siro; alziamo la testa, serve coraggio. Il Cluj è una buona squadra, che corre. Ci manca qualcosa, quel pizzico in più che dobbiamo tirar fuori. Fortunatamente siamo all’inizio, dobbiamo star su con la testa, analizzare gli errori: c’è tempo, bastano voglia, determinazione e cattiveria. Dobbiamo fare un esame di coscienza e dare tutto”.

Foto: Twitter personale Acerbi