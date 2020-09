Acerbi: “Pretendo rispetto, altrimenti niente rinnovo”

La Lazio è ancora alle prese con il rinnovo di contratto di Francesco Acerbi. La trattative sono al momento ferme, con le parti che non riescono a trovare un accordo. E il difensore biancoceleste, impegnato con la Nazionale italiana, in una intervista a Rai Sport ha fatto chiarezza sul suo futuro: “Ho letto delle cose non vere, sia sull’offerta ricevuta che sulle cifre. Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali. Credo di aver portato sempre rispetto giusto alla società, e mi aspetto un minimo che lo portino anche loro o che almeno se ne parli nelle sedi opportune. Mi ha dato fastidio e se è questo l’atteggiamento che hanno, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa se vanno avanti così“.

Foto: Twitter personale Acerbi