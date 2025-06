Acerbi: “Non siamo venuti in vacanza. Siamo sotto pressione, dobbiamo dare qualcosa in più”

30/06/2025 | 21:00:30

Prima del match contro il Fluminense, valido per gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club, Francesco Acerbi ha commentato la gara in programma ai microfoni di DAZN: “Sempre difficile venire qui e giocare la prima competizione. Fa molto caldo, ma vale per entrambe le formazioni: servono motivazioni per passare il turno”.

Sul gruppo: “Siamo più o meno praticamente gli stessi, sappiamo cosa sappiamo fare e non siamo venuti in vacanza. Siamo sotto pressione mentalmente, dobbiamo dare qualcosa in più”

Foto: Instagram Acerbi