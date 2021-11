Acerbi: “Non era facile fare risultato qui a Mosca, siamo stati bravi a crederci e a sfruttare gli spazi”

Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la vittoria di Mosca: “Non era facile fare risultato qui. Noi all’inizio non riuscivamo a renderci pericolosi, ma eravamo comunque in partita. Poi siamo stati bravi a crederci e a sfruttare gli spazi. Noi, quando commettiamo errori, ci scopriamo. Dobbiamo ancora migliorare, ma stiamo facendo bene. Cercheremo sempre di tenere la porta inviolata”. Sulla sfida contro il Napoli di domenica: “Ora dobbiamo riposarci ed essere concentrati. Loro saranno più riposati, ma non cerchiamo alibi. Dobbiamo giocarcela con le nostre qualità e andando con la voglia di fare risultato”.

FOTO: Twitter Acerbi