Acerbi: “Mi manca il calcio, se vinciamo lo Scudetto mi raso i capelli”

In questi giorni di isolamento, il capitano della Lazio, Francesco Acerbi, ha deciso di intrattenersi con i propri tifosi sui social, dialogando con loro tramite dirette Instagram: “È lunga, – ha detto in merito all’emergenza Coronavirus – sposteranno l’Europeo e faranno finire il campionato. Non c’è nulla di scritto però, e questo dà fastidio. Non si sa nulla. L’unico modo è aspettare che passi tutto. Stagione? Speravo che quest’anno andasse così visti i giocatori che abbiamo, siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando. Speriamo si riprenda al più presto. Mi manca il calcio, i compagni, andare all’aria aperta, ma me la faccio passare.” Poi, ha aggiunto sulla possibile vittoria dello Scudetto: “Se lo vinciamo mi raso i capelli insieme ad Immobile, le cose si fanno sempre in due.”

Foto: profilo Twitter personale Francesco Acerbi