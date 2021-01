Acerbi” L’Atalanta squadra forte, ma teniamo alla Coppa Italia e vogliamo passare”

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, intercettato dai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro l’Atalanta ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Scontro diretto e ci teniamo molto. L’Atalanta è una squadra forte, che corre, ma siamo forti anche noi. Teniamo molto alla Coppa Italia, così come anche alle altre squadra ma vogliamo passare il turno e andare avanti in Coppa Italia. Sappiamo il ritmo che hanno i nerazzurri ma dobbiamo farci trovare pronti. Dovremo avere testa, correre tutti ed essere squadra per portare a casa la qualificazione. Vogliamo fare una grandissima partita stasera così come domenica”.

Foto: twitter personale