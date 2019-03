Acerbi ironizza: “Niente Nazionale? La maglia me la sono comprata!”. Il video

Francesco Acerbi scherza sui social dopo la mancata convocazione in Nazionale. Il difensore della Lazio ha pubblicato su Twitter un video che lo ritrae mentre gioca in giardino in compagnia di un bambino, con una maglia azzurra numero 13. La didascalia non lascia spazio all’immaginazione: “Visto che non sono stato convocato in nazionale, io la maglia me la sono comprata!”, il tutto accompagnato da una faccina sorridente.

Foto: Twitter ufficiale Lazio