Acerbi: “Finale con il PSG? Loro forti, noi stanchi. La malattia mi ha reso un atleta migliore”

12/11/2025 | 18:00:25

Francesco Acerbi ha parlato ai giornalisti presenti al Museo Maga di Gallarate presentando il suo libro e tornando su alcuni ricordi della sua carriera: “La finale di Champions? Dopo quella partita ci siamo detti che non potevamo fare nulla, loro erano troppo forti e noi troppo stanchi. Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, siamo arrivati in finale battendo squadre fortissime. Non sono stato io a scegliere l’Inter, l’Inter ha scelto me. Quando le cose vanno male il primo pensiero è di mandare tutto all’aria, ma bisogna tenere duro: la sofferenza paga. La malattia mi ha cambiato, ma mi ha reso un atleta migliore. Prima non mi impegnavo come un professionista, dopo è scattato qualcosa nella mia testa che mi ha spinto a riprendere tutto quello che avevo lasciato per strada prima della malattia”.

Foto: Instagram Acerbi