Acerbi e De Vrij ritrovano la Lazio e preparano i saluti: sarà l’ultima finale con l’Inter

13/05/2026 | 14:00:48

Acerbi e De Vrij, un presente all’Inter, un passato alla Lazio e un futuro ancora da scrivere. Sarà l’ultima finale per i due difensori dell’Inter con la maglia nerazzurra, scherzo del destino proprio contro il loro passato. I due giocatori sono in scadenza con i nerazzurri e saluteranno con tutta probabilità il club di Oaktree. Una difesa che l’Inter andrà a puntellare con dei nuovi inserimenti, ma intanto per Acerbi e De Vrij, nel loro vecchio stadio, ci sarà la possibilità di salutare con una coppa.

Foto: Instagram Acerbi