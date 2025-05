Acerbi celebrato in Spagna dopo Inter-Barcellona: “L’uomo che ha sconfitto cancro e alcol”

07/05/2025 | 15:24:41

La Spagna applaude l‘Inter e Acerbi, eroe e autore del pareggio in Inter-Barcellona. In particolare il quotidiano Marca ha rievocato il difficile passato del calciatore ex Lazio e Sassuolo: “Ha avuto la possibilità di vendicarsi, l’uomo che ha sconfitto il cancro e l’alcol. La vita gli ha dato anche una seconda possibilità e lui ne ha approfittato. Di gran lunga” scrive la stampa spagnola riproponendo alcune storiche dichiarazioni del centrale nerazzurro. “Il cancro è stata la mia fortuna. Ringrazio Dio di averlo avuto” disse in una vecchia intervista concessa a L’Ultimo uomo. Il centrale nerazzurro ha pareggiato i conti al 93′ dei tempi regolamentari, spianando la strada alla vittoria dell’Inter grazie alla rete di Frattesi.

FOTO: Instagram Inter