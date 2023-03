Acerbi avvisa l’Inter: “Voglio restare. Ma non aspetto fino ad agosto come lo scorso anno”

Durante la lunga intervista concessa a Dazn, il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha così parlato del suo futuro, partendo dalla possibilità – e la sua volontà – di rimanere a difendere i colori nerazzurri: “La speranza c’è, voglio rimanere all’Inter. Non so niente, non mi interessa nulla. Mi aspettano due mesi importanti, fondamentali, cerco di fare solo il mio meglio. Quello che succederà, succederà. Mi trovo benissimo, dipendesse da me rimarrei qui senza problemi. Non aspetto però fino ad agosto come lo scorso anno, sicuramente. Non voglio mettere fretta alla società, sicuramente, ma non faccio come lo scorso anno e loro lo sanno”.

Foto: Instagram ufficiale Acerbi