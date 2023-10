Accuse di corruzione verso Florentino Perez, il presidente del Real Madrid avvia un’azione legale contro l’ex ufficiale di polizia José Villarejo

Lo scandalo della corruzione in Spagna continua a fare notizia. Questa volta, l’accusa è stata recapitata non al Barcellona bensì agli acerrimi rivali del Real Madrid, nello specifico al presidente Florentino Perez. José Villarejo, ex ufficiale di polizia che da anni è al centro di numerosi scandali politici ed economici spagnoli, e che è accusato tra le altre cose di tentato ricatto ed estorsione nei confronti di personaggi pubblici, lancia l’accusa in diretta su RAC1, proprio nel giorno della sfida di Champions tra i Blancos e il Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

“Florentino Pérez ha già corrotto arbitri prima del Barça. Chiunque osi denunciare Florentino andrebbe incontro ad un suicidio. È impossibile perseguire qualsiasi cosa che riguardi Florentino Pérez. È intoccabile”.

Un’accusa molto forte che di fatto si lega al caso Negreira, che coinvolge il Barcellona. La risposta del club e dello stesso Perez non si è fatta attendere, con un comunicato emesso nella giornata di oggi che recita:

Il presidente del Real Madrid C.F., Florentino Pérez, ha ordinato l’immediato deposito della relativa azione legale contro l’ex commissario Villarejo per le false accuse fatte alla radio catalana RAC1.

