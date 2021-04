Accuse contro l’arbitro, maxi squalifica per Pocheschi: il comunicato del Carpi

Brutte notizie per l’allenatore del Carpi Sandro Pochesci, squalificato per un mese a seguito delle dichiarazioni rilasciate al termine della gara contro Triestina del 29 novembre 2020. Di seguito il comunicato ufficiale della società.

“La Società Carpi Fc 1909 rende noto di aver ricevuto con comunicazione proveniente dalla Figc, nella mattinata di oggi Venerdì 30 Aprile 2021, il provvedimento di squalifica per mesi 1 comminata al tecnico Sandro Pochesci in riferimento alle dichiarazioni rilasciate alla stampa al termine della sfida interna contro la Triestina del giorno Domenica 29 Novembre 2020. Tale provvedimento impedirà a mister Pochesci di seguire la squadra, dalla panchina, nel match valido per la 38^ ed ultima giornata del Girone B di Serie C, Domenica 2 Maggio al “Benelli” contro il Ravenna. Al suo posto mister Emilio Coraggio che sarà a disposizione oggi della stampa, alle ore 16.45, nella consueta conferenza pre partita”.

FOTO: Zimbio