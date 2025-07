Accusa di calcio scommesse: Paquetà sarà scagionato dopo anni di indagini

26/07/2025 | 10:25:55

Siamo vicini alla fine di un incubo per Lucas Paquetà, centrocampista brasiliano del West Ham, ex Milan. Secondo The Times, il giocatore sarà scagionato dalle accuse di sport fixing (calcio scommesse) mosse nei suoi confronti dalla Football Association alcuni anni fa. La vicenda aveva sollevato grande clamore nei mesi scorsi e riguardava presunte ammonizioni ricevute volutamente in quattro partite di Premier League, con l’accusa che il giocatore avesse preso parte a un piano per truccare scommesse e far puntare ad amici e conoscenti sul suo cartellino giallo. Paquetà, nonostante l’accusa e le indagini in corso, aveva potuto continuare a giocare, in attesa della sentenza, che per alcuni mesi portava anche alla radiazione. Tuttavia, una commissione di regolazione indipendente si è espressa a favore di Paquetà, aprendo la strada a un verdetto ufficiale di assoluzione che sarà annunciato la prossima settimana.

Foto: Instagram West Ham