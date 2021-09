Accordo Uefa-Conmebol: nel 2022 sfida Intercontinentale tra Italia e Argentina

Raggiunto l’accordo fra UEFA e CONMEBOL per l’organizzazione della super sfida fra Italia e Argentina, nazionali fresche vincitrici di Euro 2020 e dell’ultima Copa America. Si tratterà di un evento ufficiale tra le due squadre, che si contenderanno un trofeo.

A riportarlo Calcio e Finanza che spiega come si potrà aprire la strada per un nuovo trofeo, un po’ come è stato per la Nations League. La sede e la data sono ancora da confermare.