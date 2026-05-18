Accordo tra Inter e Racing per il rinnovo del prestito di Carboni

18/05/2026 | 17:21:20

Il futuro di Valentin Carboni sarà ancora al Racing De Avallaneda. Secondo German Garcia Grova, giornalista di TyCSports che conferma come il Racing e l’Inter abbiano. trovato l’accordo per il prolungamento del prestito. Il giocatore di proprietà dell’Inter sta recuperando dalla rottura del legamento crociato del ginocchio destro rimediato lo scorso febbraio, ha firmato il rinnovo del prestito per tutto il 2027, così da permettere un recupero graduale e corretto dall’infortunio”.

foto x racing