Accardi: “Tanto orgoglio nel far giocare questi giovani. Zanetti non guarda la carta d’identità”

Paolo Zanetti lancia il tridente d’attacco composto da Bajrami–Baldanzi–Satriano (63 anni in tre) contro il Napoli. Il direttore sportivo dei toscani, Pietro Accardi, ha così commentato le scelte del mister ai microfoni di Dazn: “C’è tanto orgoglio nel far giocare questi giovani, investiamo molto nel settore giovanile e quando questi ragazzi si affacciano in un palcoscenico così importante è motivo di grande soddisfazione. Fortunatamente abbiamo un allenatore che non guarda la carta d’identità e fa giocare chi merita”.

Foto: Twitter Empoli