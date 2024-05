Accardi sulle cinque giornate di squalifica: “Se c’è stata aggressione a Guida, è stata verbale e non fisica”

Il direttore sportivo dell’Empoli, Pietro Accardi, ha rilasciato un’intervista a Il Tirreno tornando a parlare anche del finale infuocato della gara di Udine, nel quale ha rimediato cinque giornate di squalifica: “Sono un dirigente e mi dispiace non aver saputo gestire le emozioni. Preciso che se aggressione a Guida c’è stata, è stata verbale e non fisica. Ho cercato di frappormi tra arbitri e squadra, per evitare provvedimenti per i giocatori, ma vedere la delusione dei ragazzi e dei nostri tifosi, che sono stati splendidi, mi ha sopraffatto”.

Foto: twitter Empoli