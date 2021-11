Accardi (ds Empoli): “Puntiamo sulla voglia di riscatto di alcuni giocatori. Bajrami? A gennaio rimane qua”

Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato della situazione del club toscano. Ecco le parole rilasciate a Tuttomercatoweb.com: “Ho puntato molto sulla voglia di riscatto dei giocatori: le qualità di Tonelli, Pinamonti e Cutrone non le scopro io, ho visto la voglia di rivalsa, di mettersi in discussione. E’ il motivo per cui li abbiamo presi, oltre che per le indubbie doti e capacità. Stojanovic lo seguivo da tre anni, è sempre stato attratto da Empoli. E’ un giocatore internazionale, che gioca certe partite, alla sua prima in Italia ha bruciato le tappe e si è integrato”.

Su Bajrami: “Perché sta fuori? Fa parte del percorso di crescita: anche lo scorso anno Bajrami ha avuto un momento così ma siamo consapevoli di avere un giocatore che crescerà. E che resterà a gennaio, puntiamo molto su di lui: questo momento di flessione, lo reputiamo normale nel percorso. E’ giovane, deve fare un percorso del genere, in fondo è un classe ’99″.

Sul mercato: “L’idea è quella di non stravolgere niente. Anche se dovesse arrivare qualche richiesta per i big, l’Empoli non ha intenzione di vendere i migliori. Per quanto riguarda il completamento vedremo, ci sono ancora sette-otto partite con la Coppa, col tecnico ci siamo presi ancora tempo. Se faremo qualcosa sarà qualcosa di mirato e di completamento per la nostra rosa”.

Foto: Twitter Empoli