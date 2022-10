Accardi (ds Empoli): “Partita importante, Zanetti sta dimostrando di essere la persona giusta”

Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Juventus. “Per noi è sicuramente una partita importante, ci sarà tanta gente collegata che la vedrà ed è anche motivo per i nostri ragazzi di mettersi in mostra. Quando scegli di fare un qualcosa di nuovo credi sempre in quello che fai, da parte nostra c’era la convinzione che Zanetti fosse la persona giusta e lo sta dimostrando”.

Foto: Twitter Empoli