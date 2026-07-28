Accardi conferma: “Ci piace Carlos. Siamo vicini a Kofler, troppo cinema mediatico intorno a Esposito”

28/07/2026 | 23:46:27

Il ds del Cagliari Pietro Accardi ha parlato a Sky Sport: “A me hanno insegnato che finché non c’è nero su bianco le trattative non si possono dire concluse. Siamo vicini a Kofler, è un calciatore che abbiamo seguito tantissimo. È giovane e ha espresso per noi un buon calcio e ha molto margini di crescita. Speriamo di portarlo a Cagliari il prima possibile. Esposito? “La situazione è che c’è stato un cinema mediatico di cui non siamo contenti. Sappiamo benissimo che oggi qualsiasi notizia può esser amplificata tramite i social e strumentalizzata. La realtà è che il giocatore è concentrato sul Cagliari. Ha già dimostrato di avere attaccamento alla maglia e poi quello che succedere d quai a fine mercato lo scopriremo. Kevin Carlos? È uno dei profili che stiamo seguendo. C’era il procuratore in ritiro con il quale abbiamo fatto delle chiacchierate così per prendere informazioni e capire se c’è la possibilità di approfondire. Ha le caratteristiche che stiamo cercando ma non è l’unico che stiamo monitorando”.

foto sito cagliari