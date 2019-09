Abraham superstar: 7 gol in 5 partite, il Chelsea è suo

Il Chelsea, dopo una fase piuttosto prevedibile di assestamento, sembra aver trovato le giuste misure per poter alzare la voce anche in questa stagione. La formazione di Franck Lampard si gode il momento e il successo, davvero rotondo, ottenuto ieri pomeriggio in trasferta sul campo dell’ostico Wolverhampton. Finisce 2-5, segna anche Patrick Cutrone nel finale, ma la copertina è interamente del giovane gioiello Tammy Arbaham. Un talento esploso già durante la scorsa stagione con la maglia dell’Aston Villa in Championship, ma ora è decisamente pronto a rendersi protagonista nel grande calcio. Eppure, soltanto qualche settimana fa, il classe 1997 veniva preso di mira, anche con cori razzisti, per aver fallito il calcio di rigore nella finale persa di Supercoppa UEFA contro il Liverpool. Una reazione sicuramente spropositata. Nonostante le difficoltà, però, il 21enne ha saputo trovare la forza e il coraggio per rialzarsi con personalità. In Premier, contando la tripletta contro i Wolves, sono già 7 i gol firmati in 5 partite disputate. Numeri da autentica superstar per l’anglo-nigeriano dopo un avvio di stagione tra mille polemiche. La sua stella è destinata a brillare, Lampard sta finalmente avendo le risposte che cercava e ha parzialmente vinto la personale scommessa. E siamo soltanto all’inizio…

Foto: Chelsea Twitter