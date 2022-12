Abraham: “Sono partito male, ma voglio rifarmi. Le difficoltà ti rendono più forte. Voglio portare la Roma in Champions”

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del 2023 che si aspetta con i giallorossi.

Queste le sue parole: “Questa volta è accaduto a me di attraversare degli alti e dei bassi nel corso della stagione, ma prima era successa ad altri calciatori e capiterà ancora. Lo scorso anno è stata una grande stagione, dove tutto mi è andato bene, per il verso giusto. In questa è vero, sono partito un po’ lentamente, ma ho voglia di rifarmi, sia io e sia la squadra. E poi sono anche convinto che questi momenti alla lunga ti rendano più forte”.

Obiettivo Champions: “Faremo del nostro meglio e vedremo cosa succederà. Ma penso di sì, ci andremo. Mourinho? L’ho già detto in passato, per me con lui è come avere uno zio qui a Roma, io il mister l’ho sempre visto così. È un punto di riferimento. Lui vuole sicuramente il meglio per me, mi sprona in ogni modo. Quando non mi esprimo al meglio me lo dice e anche quando gioco bene è uno che non si accontenta. E questo è proprio quello di cui ho bisogno, un allenatore che mi guidi sempre. Non mi serve uno che mi dia pacche sulla spalla, ma uno che mi dimostri fiducia. Come lui”.

Foto: Instagram Roma