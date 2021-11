Abraham: “Sono innamorato della Roma dal primo giorno. Arbitri? Capita che possano sbagliare”

Tammy Abraham ha parlato in conferenza stampa al fianco di José Mourinho. Ecco le parole dell’attaccante giallorosso prima della sfida di Conference League contro il Bodo-Glimt: “Le cose stanno andando meglio, ho avuto qualche problemino però voglio esserci sempre per aiutare la squadra e metto da parte qualche problema fisico. Mi sono innamorato della Roma dal primo giorno e penso si veda, il mio modo per dimostrare la passione per questo club è tutto questo, devo ripagare con le mie prestazioni la fiducia dei tifosi. Vogliamo rispondere sul campo e dimostrare che teniamo molto alla Roma“.

Sull’arbitraggio di Roma-Milan: “Sugli arbitri dico che hanno tanta pressione e commettere errori è umano, poi non vorrei mai che decisioni sbagliate venissero prese contro di noi, però capita“. Su Mourinho: “Ho avuto la fortuna di giocare contro di lui in Inghilterra, di allenarmi con lui ed è un contesto di sfida, imparo ogni giorno. Tutta la squadra si sta conoscendo e una volta acquisite le richieste del mister, saremo una squadra vera“.

Foto: Twitter Roma