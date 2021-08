Abraham si presenta: “È un grande onore essere il numero 9 della Roma. Ecco i miei obiettivi”

Tammy Abraham sarà il nuovo numero 9 della Roma. Il calciatore inglese, nella sua prima intervista da giocatore giallorosso, ha manifestato tutta la sua gioia per questa nuova avventura in Italia. “Si percepisce quando una società ti vuole davvero e la Roma con me lo ha dimostrato senza mezzi termini. Questo è un Club che merita di lottare per dei titoli. Ho vissuto l’esperienza di vincere trofei importanti e ho intenzione di giocare nuovamente quel tipo di competizioni: voglio aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo e portare la Roma ai livelli a cui merita di stare. È un grande onore essere il numero 9 di questo club e non vedo l’ora di iniziare e di aiutare la squadra”.

Foto: Sito ufficiale Roma