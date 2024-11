Abraham: “Sappiamo quello che ci vuole per vincere la Champions”

Intervenuto in conferenza stampa, il centravanti del Milan, Tammy Abraham, ha così parlato alla vigilia della sfida contro lo Slovan Bratislava: “Sono contento di essere qua. Abbiamo una squadra buona e adesso voglio mostrare le mie qualità: ci aspettiamo una bella partita, dobbiamo essere sicuri di noi stessi dopo una vittoria bellissima contro il Real Madrid. Lavoriamo tanto e sono fiducioso”

Poi ha proseguito: “Mi sento bene, ogni giorno sto tornando da un infortunio importante della scorsa stagione, cerco di lavorare tanto e voglio tornare come ero una volta. Sono contento di far parte di questa rosa e sono pronto a dare il 100% per la squadra. Vogliamo vincere. La Champions è molto importante e abbiamo giocatori che l’hanno vinta: sappiamo quello che ci vuole per vincerla”

Foto: Instagram Abraham