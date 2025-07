Abraham saluta la Roma: “Ora ho una nuova famiglia”

02/07/2025 | 16:00:59

Tammy Abraham saluta la Roma e si accasa al Besiktas. Il centravanti inglese, come annunciato dal club turco, ha superato questa mattina le visite mediche di rito e ha salutato i giallorossi via social. “Nuova famiglia nuova casa. Grazie per il meraviglioso benvenuto, facciamolo diventare magico”.

Foto: Twitter Roma