Abraham: “Alla Roma per conquistare trofei a suon di gol. Mourinho? Ha inciso nella mia scelta”

Tammy Abraham, da pochi giorni attaccante della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa riguardo la sua nuova esperienza in giallorosso. Ecco un estratto delle sue parole:

“Non sono alla Roma per dimostrare che il Chelsea si sbaglia, volevo lasciare la mia confort zone per mettermi alla prova. Sono qui per fare gol e per vincere dei trofei, sperando di farlo già quest’anno. La Conference League è difficile, ma ci proveremo”.

Sulla scelta di approdare alla Roma

“Ha inciso la presenza di Mourinho, ma non è stato solo quello. Conoscevo la Roma da sempre e Rudiger al Chelsea me ne ha parlato benissimo. Mou è un grande allenatore, un vincente, mi rivedo in queste sue caratteristiche”.

Sull’addio di Dzeko

“Edin è straordinario, adesso spetterà a me colmare quel gap, ma quando vado in una nuova squadra do sempre tutto. Sudo e sono disposto a lasciare anche il sangue per la maglia”.

Foto: Twitter Roma