Abraham, richiesta di informazioni dell’Everton alla Roma

Tammy Abraham può lasciare la Roma, a maggior ragione con la trattativa in stato avanzato per l’arrivo di Dovbyk dal Girona. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, nelle ultime ore c’è stato un sondaggio approfondito dell’Everton con richiesta di informazioni alla Roma. Il ritorno in Inghilterra potrebbe essere una delle soluzioni per Abraham, nei giorni scorsi anche il Milan aveva mostrato interesse.

Foto: twitter Roma