Abraham regala alla Roma la finale di Conference: in finale troverà il Feyenoord

La Roma conquista la finale della Conference League. Ai giallorossi basta un successo di misura nella semifinale di ritorno con il Leicester, per staccare il pass per la finalissima del 25 maggio a Tirana, dove sfiderà gli olandesi del Feyenoord.

Basta un gol di Abraham ai giallorossi per avere la meglio del Leicester. Stacco di testa all’11’, dopo l’1-1 dell’andata che regala la finale ai capitolini.

Roma che ha controllato la gara, soffrendo però nel finale l’assalto dei britannici, che hanno dato il tutto per tutto.

In finale, come detto, c’è il Feyenoord, uscito indenne dal Velodrome con il Marsiglia, per 0-0, dopo che aveva vinto all’andata 3-2.

