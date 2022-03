Abraham: “Non ho parole, serata perfetta. Peccato per il gol sbagliato, ma non posso lamentarmi”

Tammy Abraham, protagonista del derby con una doppietta, ha parlato a Dazn dopo il successo sulla Lazio.

Queste le sue parole: “Le mie sensazioni? Waw, non ho parole, avevo tanto sentito parlare di questa partita, di quanto fosse sentita, averla decisa con questi due gol è stupendo, non potevo chiedere di più. Sono contento perché sto facendo bene. E’ merito dei compagni, dei tifosi, del mister, mi hanno fatto sempre sentire casa. La Roma ha investito tanto su di me e voglio ripagarla con queste prestazioni. Sono ancora deluso per quel gol che ho mancato, di solito da lì non sbaglio. Non mi posso lamentare”.

Foto: Twitter Roma