Abraham: “La Roma è stato uno step importante della mia carriera. Ma nella vita ci sono casi in cui si deve salire di livello”

Tammy Abraham ha parlato in conferenza stampa di presentazione con il Milan.

Questo un altro stralcio delle sue parole, dove ha parlato delle ambizioni della sua carriera: “Sono cresciuto con il Milan. La reputo una squadra eccellente. Mi si chiede spesso come voglio giocare. Sono sempre pronto ad affrontare nuove sfide. Spero di avere buoni risultati, di avere un impatto positivo, siamo con il vento in poppa”.

Desideravi lasciare la Roma? “No. Non è che ho perso fiducia assolutamente, ma i tifosi sanno quanto sia importante la Roma per me. Però a volte nella vita ci sono i casi in cui si deve salire di livello, mettere l’asticella più in alto, e ho pensato che questa fosse l’occasione giusta. Alla Roma auguro il meglio, ma ora sono concentrato sul Milan”.

Vieni da due anni difficili… “Il primo anno è andato molto bene con la Roma, poi il secondo è stato più difficile. I giocatori sono esseri umani e l’infortunio mi ha trascinato per un po’ di tempo, ma questa al Milan è la mia grande opportunità per dimostrare che sono tornato. La mia ambizione è sempre quella di vincere”.

Quali sono i tuoi obiettivi? “Ho 27 anni e sono tante le scelte da fare. Voglio segnare dei gol, molti si aspettano gioco aereo da me”.

Foto: Instagram Milan