Abraham ko: esce per problemi al flessore della gamba destra

Non solo la sconfitta e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Per la Roma una brutta notizia, proprio nei minuti finali: problema al flessore della gamba destra, l’attaccante si è fermato da solo e ha chiesto il cambio. Al suo posto Felix, un’altra brutta notizia per Mourinho.

FOTO: Twitter Roma