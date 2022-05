Abraham di testa: Roma in vantaggio sul Leicester all’intervallo

La Roma è avanti al 45′ sul Leicester, nel ritorno della semifinale di Conference League.

In un Olimpico super gremito, i giallorossi di Mourinho sono passati in vantaggio con un colpo di testa di Abraham all’11’.

Ottima Roma per mezz’ora, dove Schmeichel è stato bravo in più di una circostanza a tenere in vita i suoi. Sul finire di tempo, buona reazione degli inglesi, che dimostrano che sarà un secondo tempo molto combattuto.

Per ora la Roma regge e vede la finale di Conference League.

Foto: Twitter Conference League