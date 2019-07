Abraham: “Con Lampard tutto è possibile per noi giovani”

Tra i giovani che più si sono messi in mostra nel nuovo Chelsea di Lampard c’è Tammy Abraham, attaccante classe 1997 rientrato dal prestito all’Aston Villa. Il giocatore, intervistato da Sky Sports, ha parlato del suo obiettivo: “Sono qui da quando ho sei anni e non c’è opportunità migliore di lavorare duro per guadagnarsi un posto in una squadra così importante come il Chelsea”. Un traguardo raggiungibile, soprattutto grazie a Frank Lampard: “Con il nuovo allenatore sembra tutto possibile, dà ai giovani e a molti altri giocatori la possibilità di crederci. Lo si vede già nel precampionato e in allenamento, viene a parlarci e ci dà istruzioni dicendoci cosa vuole fare, cosa migliorare e cosa gli piace. E’ ottimo avere un allenatore che parla con i giocatori, non solo i più esperti ma anche i giovani. Si tratta di una grande opportunità per noi”.

Foto Daily Express