Abraham colpisce, la Roma raccoglie e consolida il quinto posto

All’Olimpico la Roma ha battuto di misura il Torino nel match delle 18, valido per la 14a giornata di Serie A 2021-22. Decide la gara una rete di Tammy Abraham. La partita dei giallorossi non inizia bene: dopo 15 minuti il capitano Lorenzo Pellegrini è costretto ad uscire per un problema muscolare. Al suo posto dentro Carles Perez. Toro pericoloso con Praet, ma Rui Patricio blocca la sfera, e poi con Pobega, conclusione sul fondo di poco. Al 33′ la Roma passa con Abraham, servito alla perfezione da Mkhitaryan dopo il taglio di Zaniolo, l’ex Chelsea prende la mira e batte Milinkovic-Savic. Pochi minuti più tardi El Shaarawy viene sgambettato da Buongiorno in area e Chiffi fischia il penalty. C’è un check del VAR per un possibile offside che dura ben tre minuti e dopo la lunga attesa il direttore di gara torna sui suoi passi con l’aiuto della tecnologia. Al 53′ i granata si fanno pericolosi con Bremer, il cui tiro trova l’opposizione della difesa romanista. La seconda frazione di gioco la Roma difende il proprio vantaggio ottenendo la seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza invece considerando anche il successo di Conference League contro lo Zorya. Nel finale di gara tegola per il Torino con Belotti costretto ad uscire per infortunio, nelle prossime ore verranno effettuati gli accertamenti.

FOTO: Instagram Roma