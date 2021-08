Abraham: “Avere Mourinho come allenatore è stimolante”

Tammy Abraham ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale da calciatore della Roma. Ecco le parole dell’attaccante: “È bello essere qui. È una squadra che ho sempre seguito in Champions League. È bello essere finalmente qui: il tempo è magnifico, i compagni sono fantastici. Non mi sono ancora allenato, ma non vedo l’ora di iniziare. Conoscevo bene la Roma già in passato. Alcuni dei miei compagni al Chelsea avevano giocato anche con la Roma e mi hanno detto che è un grande club, avevo tante aspettative. Voglio tornare a quei livelli e voglio aiutare la Roma a raggiungere il livello che merita”.

Su Mourinho: “Fortunatamente ho fatto alcuni allenamenti con lui in passato, anche se non ho mai giocato in prima squadra con lui al Chelsea. Lo conosco. Ha vinto grandi tornei e ha allenato alcuni dei migliori calciatori al mondo. Averlo come allenatore è stimolante, non vedo l’ora di iniziare”.

Foto: Twitter Roma